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        Haberler Yaşam Ganalı şef, 227 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı

        Ganalı şef, 227 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı

        Ganalı şef Failatu Abdul-Razak, 227 saat boyunca yemek pişirerek dünya rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:57
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        227 saat yemek pişirerek rekor kırdı
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        Halk arasında 'Şef Faila' olarak bilinen Abdul-Razak, Gana'nın kuzeyindeki Tamale şehrinde 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 227 saat sürdürerek yeni bir rekora imza attı.

        Abdul-Razak, 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirmeyi 5 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş ancak enerji dolu olduğu gerekçesiyle işi 10 Ocak'a kadar devam ettirdi.

        Abdul-Razak, pişirdiği yemeklerin büyük kısmını yoksul, evsiz kişiler ile yetimhanelere dağıttı.

        Şef Abdul-Razak, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı.

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        #Failatu Abdul-Razak
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