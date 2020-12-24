Gana’da devlet başkanlığı seçim sonucuna karşı protestolar yasaklandı

Gana Polis Sözcü Yardımcısı Effia Tenge, Gana Yüksek Mahkemesi'nin, muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre Partisi'nin (NDC) başkent Akra’da 10 Ocak 2021'e kadar yapmayı planladığı protestoları yasakladığını bildirdi.

Tenge, "Noel nedeniyle, NDC’nin seçim sonuçlarına yönelik protestolara izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partisindeki meclis üyesi Haruna İddrisu ise adalet yerini bulana kadar protestoyu sürdüreceklerini söyledi.

- Muhalif lider seçim sonucuna itiraz etmişti

Muhalefetteki NDC lideri John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın iradesinin altüst edildiğini öne sürmüştü.

Mahama, NDC'nin Ulusal Seçim Komisyonunca açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Devam eden protestolarda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.