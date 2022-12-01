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Haberler Dünya Kupası 2022

Gana ve Uruguay, tur için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay, H Grubu'nda son maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.

Giriş: 01.12.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Gana ve Uruguay, tur için sahaya çıkıyor

Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Maçları bol gollü geçen Gana, 3-2'lik Portekiz yenilgisiyle başladığı kupada, tek galibiyetini Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek aldı.

Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez'in kadrosunda yer aldığı Uruguay ise tek puanını 0-0 sona eren Güney Kore beraberliğiyle aldı. İkinci maçında Portekiz'i 2-0 yenildi.

6 puanlı Portekiz'in turu garantilediği grupta, Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.

Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

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