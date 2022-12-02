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Haberler Dünya Kupası 2022

Gana-Uruguay maçı CANLI YAYIN

ana-Uruguay maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay, H Grubu'nda son maçlarında karşı karşıya geliyor.. Uruguay'ın gruptan çıkması için mutlak galibiyet alması gerekiyor. Gana-Uruguay maçına dair deyatlar haberimizde...

Giriş: 02.12.2022 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Gana-Uruguay maçı CANLI YAYIN
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STAT: Al Janoub
HAKEM: Daniel Siebert
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT Spor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor.

Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez

Gana: Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Baba, Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams

Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.

Maçları bol gollü geçen Gana, 3-2'lik Portekiz yenilgisiyle başladığı kupada, tek galibiyetini Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek aldı.

Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez'in kadrosunda yer aldığı Uruguay ise tek puanını 0-0 sona eren Güney Kore beraberliğiyle aldı. İkinci maçında Portekiz'i 2-0 yenildi.

6 puanlı Portekiz'in turu garantilediği grupta, Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.

Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

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