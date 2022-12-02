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STAT: Al Janoub
HAKEM: Daniel Siebert
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT Spor
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor.
Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez
Gana: Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Baba, Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams
Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.
Maçları bol gollü geçen Gana, 3-2'lik Portekiz yenilgisiyle başladığı kupada, tek galibiyetini Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek aldı.
Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez'in kadrosunda yer aldığı Uruguay ise tek puanını 0-0 sona eren Güney Kore beraberliğiyle aldı. İkinci maçında Portekiz'i 2-0 yenildi.
6 puanlı Portekiz'in turu garantilediği grupta, Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.
Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.
Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.