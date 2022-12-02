Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez'in kadrosunda yer aldığı Uruguay ise tek puanını 0-0 sona eren Güney Kore beraberliğiyle aldı. İkinci maçında Portekiz'i 2-0 yenildi.

Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.

6 puanlı Portekiz'in turu garantilediği grupta, Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.