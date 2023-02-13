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Gana Milli Cami'nde Türkiye için Türkçe dua yapıldı

2021'de Gana'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi'nde Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler için Türkçe dua yapıldı

Giriş: 13.02.2023 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
Gana Milli Cami'nde Türkiye için Türkçe dua yapıldı
Haber Merkezi

Gana Derneği (GANADER) tarafından Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet ve Selimiye tarzı Gana Milli Cami ve Külliyesi'nde Kahramanmaraş depreminde Türkçe dua yapıldı.

Yapılan Türkçe duada şu ifadelere yer verildi:

Allah sizlere sabırlı versin. Sabırlı olduğu zaman Allah bizi istediği dereceye yükseltecek. Biz sizlere dua ediyoruz. İnşallah dualarımızla Allah size destek verecek. Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş depremden önceki olan haliyle Allah kat kat yükseltecek o şehirleri.

Siz mazlum ve fakir olan insanlara destek verdiğiniz gibi, hem Osmanlı zamanında hem de bu zamanda destek verdiğiniz gibi Allah da sizi yalnız bırakmayacak.

Ekonominiz daha güçlü olacak, Afrika'ya yine yardım edeceksiniz inşallah. Namazdan sonra burada gaip cenaze namazı kılacağız inşallah..

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