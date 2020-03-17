Gana, koronavirüs nedeniyle iki İtalyanı ülkeye almadı

Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki İtalya vatandaşının ülkeye girişine izin verilmedi.

Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un en çok etkilediği İtalya'dan gelen iki kişinin ülkeye girişlerine izin verilmediğini belirtti.

Oppong, "İki İtalya vatandaşı Gana'ya geliyordu. Uçak havadayken ayrıntıları öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik. Uçak indiğinde dışarı çıkmalarına izin verilmedi, geldikleri ülkeye geri gönderildiler." ifadelerini kullandı.

Gana hükümeti, ülkede görülen 6 Kovid-19 vakasının ardından, 200'ün üzerinde vakası olan ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girmelerini yasaklanmıştı.