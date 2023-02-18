İHA

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay’da büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Devlet Başkanı Akufo-Addo mesajında, "Üzücü ölüm haberi nedeniyle Ganalı hemşehrimiz Christian Atsu'nun eşine, çocuklarına ve ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Gana futbolu, en iyi oyuncusundan ve yeri doldurulması zor olan elçilerinden birini kaybetti. Çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atsu'nun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, cenazesinin Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkarıldığı duyurulmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO