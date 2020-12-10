Gana Polis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde, 21 seçim bölgesinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Şiddet olayları nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, yaşanan olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları meydana gelmemesi için önlemlerin alındığını ifade etti.

Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51.59'unu alarak yeniden başkan seçildi.