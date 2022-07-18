Gana'da "Marburg humması" salgını ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, laboratuvarların bu ayın başlarında açıklanan iki vakada enfeksiyonları doğrulamasının ardından Gana'da Ebola benzeri Marburg virüsü hastalığının ilk salgınını ilan etti.
DSÖ'den yapılan açıklamada, Senegal'deki bir laboratuvara gönderilen örneklerde Marburg virüsü tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hastaların sağlık çalışanları da dahil olmak üzere temas kurduğu 90'dan fazla kişinin tespit edildiği ve takibe alındığı aktarıldı.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerin hızla yanıt vererek Marburg virüsüne karşı hazırlıklı olmaya başladığını dile getirdi. Acil önlem alınmadan virüsün kontrolden çıkabileceğini işaret eden Moeti, "DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre müdahale için daha fazla kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.
Gana'nın Ashanti bölgesinde ayın başlarında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Ancak salgını doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmişti.
ÖLÜM ORANI YÜZDE 90'A KADAR ÇIKABİLİYOR
Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.
Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.
Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişebiliyor.
Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg vakası görüldü.
Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.
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