Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 16 bin 742'ye yükseldi

AA

Son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 112'ye ulaştığı, iyileşen hasta sayısının da 12 bin 720'ye çıktığı kaydedildi.

Gana'da başkent Akra 9 bin 326, Ashanti 3 bin 398, Western 1431 ve Central 936 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 385 bini aşarken 9 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

-bashal