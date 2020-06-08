Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü geçti

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 176 artarak 9 bin 638'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 44 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 636'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı belirtildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler, başkent Akra (6 bin 309),Ashanti (1645),Western (624) ve Central (489) oldu.

-bashal