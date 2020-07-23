Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 29 bini geçti

AA

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 357 bin 220 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 683 artarak 29 bin 672'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 153 kişi yaşamını yitirirken, iyileşen hasta sayısı ise 26 bin 90'a ulaştı.

Son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Gana'da başkent Akra 15 bin 706, Ashanti 6 bin 637, Western 2 bin 350 ve Central 1236 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 773 bin aştı, 16 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 400 bine yaklaşırken bu ülkeyi 89 bin 745 vakayla Mısır, 38 bin 344 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

-bashal