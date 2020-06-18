Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bine yaklaştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 261 bin 319 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 339 artarak 12 bin 929'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 4 bin 468'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 270 bini aşarken, 7 bin 249 kişi hayatını kaybetti.

-bashal