Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 433 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 177 artarak 43 bin 622'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 1664 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 41 bin 695'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 263 olduğu kaydedildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bin geçerken, 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



-bashal