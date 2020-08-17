Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 40 bini aştı

AA

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 425 bin 969 Kovid-19 testi yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 322 artarak 42 bin 532'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 1939 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 40 bin 362'ye ulaştığı ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 231 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vakalarının düşüş göstermesi nedeniyle 1 Eylül'de sınırların açılabileceğini söyledi.

-bashal