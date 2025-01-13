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        Haberler Sağlık Gana'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi | Sağlık Haberleri

        Gana'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

        Batı Afrika ülkelerinden Gana'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:38
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        Gana'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
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        Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'ten bu yana kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayılmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, bu vilayetlerde 4 bin 850 şüpheli kolera vakasının görüldüğü ifade edilerek, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi.

        Hükümetin salgına karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, başkent Akra'da salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı.

        Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

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