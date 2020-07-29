Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 10 ölü, 13 yaralı

AA

Gana Trafik ve Ulaşım Departmanı Obuasi Koordinatörü Joseph Okrah, yerel basına yaptığı açıklamada, Obuasi-Dunkwa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını bildirdi.

Okrah, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Okrah, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Okrah, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.





-bashal