Gana'da her gün 52 kişiye HIV bulaşıyor

Gana AIDS Komisyon Direktör Dr. Kyeremeh Atuahene, yaptığı açıklamada, ülkede gün geçtikçe HIV taşıyan kişi sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Atuahene, ülkede her gün yaklaşık 52 kişinin HIV taşıdığını kaydederek, geçen sene ülke genelinde 346 bin 120 kişinin HIV testinin pozitif çıktığını söyledi.

Gana'da çoğu kişinin HIV/AIDS testi yapmaktan korktuğunu dile getiren Atuahene, bu nedenle ülkede 142 binden fazla kişinin virüsü taşıdığını bilmediğini belirtti.

Atuahene, son zamanlarda her 5 HIV vakasından 1'inin genellikle 15-24 yaş arası gençler olduğunun altını çizerek, "Bu duruma ebeveynlerin, çocuklarına bu yaşta neler yapacağını konusunda iyi ders vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.