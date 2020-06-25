Gana'da deprem halkı sokağa döktü

Akra'ya 6 kilometre uzaklıktaki Gbawe kasabasında, yerin 10 kilometre altında, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkede yıllardır önemli depremlerin meydana gelmediğini belirten vatandaşlar, depremin ardından evlerinden çıkarak sokaklarda beklemeye başladı.

Depremde can kaybı veya yaralı olup olmadına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gana'da en son yaşanan büyük deprem 1936 yılında meydana gelmiş; bu depremde 17 kişi hayatını kaybetmişti.