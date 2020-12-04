Gana'da barışçıl seçim ortamı için oruç tutulup dua edilecek

AA

Ejura Merkez Cami İmamı Sheikh Muhammudul-Amin Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede pazartesi günü düzenlenecek seçimlerin barışçıl bir ortamda yapılması için hatim indirdiklerini belirterek, "Bugün mübarek gün olduğu için ülkenin tüm camilerinde hutbe konusu 'barışçıl seçim' olacak. Namazdan sonra da dua edilecek." dedi.

Gana'nın, barışçıl ve sakin bir ülke olduğunun bilindiğine işaret eden Salim, seçim döneminde de bu sakinliğin korunması gerektiğini ifade etti.

Gana Hristiyan Konseyi Genel Sekreteri Cyril Fayose da yaptığı açıklamada, "Barışı ara ve sürdür" teması altında ülkedeki Hristiyanların bugünden itibaren 3 günlük oruca başladıklarını ve yarın da başkent Akra'daki stadyumda dua edeceklerini belirtti.

Fayose, bu kararı, siyasi ve tüm dini grupların da desteklediğini ifade ederek, yarınki dua programında "barışçıl seçimin" anlatılacağını söyledi.

Ganalı sanatçılar, ülkede barış içinde bir seçim ortamı için iki gün önce konser vermişti.

Ülkede 7 Aralık 2020'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Ulusal Vatansever Partisinden (NPP) Nana Akuffo-Addo ve muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresi'nden John Dramani Mahama yarışacak.