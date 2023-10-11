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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gana'da Amartey ve Djiku sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Gana'da Amartey ve Djiku sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

        Gana Milli Takımı'nda, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Amartey ve Fenerbahçe'den Alexander Djiku, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:45
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        Amartey ve Djiku sakatlandı
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        Gana Milli Takımı'nda, 15 Ekim Pazar günü Meksika ve 18 Ekim Çarşamba günü ise ABD ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda değişiklik yaşandı. Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Amartey ile Fenerbahçeli stoper Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yanı sıra Tariq Lamptey ve Osman Bukari de sakatlık dolayısıyla aday kadrodan çıktı.

        Söz konusu oyuncuların yerine Kingsley Schindler, Jerome Opoku ve Stephan Ambrosius kafileye dahil edildi.

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