Gana, 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısı teslim alacak

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Sorumlusu Eugene Arhin, yaptığı açıklamada, Gana'nın Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde Almanya'dan AstraZeneca aşısı alacağını belirtti.

Aşıların ülkede salgına karşı devam eden mücadeleye yardımcı olacağına işaret eden Arhin, "Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim alması için Almanya'ya bir uçak gönderdi." dedi.

- Ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı hedefleniyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, dünya genelinde Kovid-19 aşı sıkıntısı olduğunu ancak ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 118 bin 266 kişi virüse yakalandı, bunlardan 110 bin 225'i sağlığına kavuştu, virüs nedeniyle 1017 kişi yaşamını yitirdi.