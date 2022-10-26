Gamze'nin ölümünde anne ve baba da dahil 7 gözaltı!

Gamze'nin ölümünde anne ve baba da dahil 7 gözaltı! - En son haberler

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babasının da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlattı. Anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bodrum ilçesine getirilen anne ve baba, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU Diğer 5 kişi ise ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze Sakallıoğlu'nun boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.