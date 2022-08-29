Aylar sonra stüdyoda

Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 474'üncü bölümünde; 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun 24 Ocak'ta Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü olarak bulunması masaya yatırıldı.

Gamze Sakallıoğlu'nun annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvuruda bulundu. Baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, aylar sonra stüdyoya geldi ve cinayet gecesini yeniden anlattı.