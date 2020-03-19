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Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, geçtiğimiz aralık ayında Aylin Mavi adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anları yayınlamayı ihmal etmiyor. Bu kez eşi ile kızını güldürdüğü bir videoyu paylaşan Gamze Erçel, "Sabah 8, akşam 11 mesaimiz başladı. 'Uyumayacağım işte uyumayacağım'" notunu düştü.

Erçel'in yayınladığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.