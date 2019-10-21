"O GÜN NE KADAR ÇABUK GELDİ"

Karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Gamze Erçel, arkadaşlarının düğününe giderken çekilen bu pozunu, "Aylar önce Cansu ile Can'ın düğününü planlarken, 'Ohoo ekim ayında ben düğününüze yuvarlanarak gelirim' diyordum. O gün ne kadar çabuk geldi ya" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.