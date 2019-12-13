"KENDİMİ TAŞIYACAK HALİM KALMADI"



Erçel, geçtiğimiz günlerde eşi ile bu pozunu sosyal medya hesabından, "Evde çok zaman geçirdiğimiz çok belli oluyor mu? Son postlarım hep evde olmuş ama ne yapayım artık kendimi taşıyacak halim kalmadı. Mavi sizce ne zaman gelecek?" notuyla yayınlamıştı.