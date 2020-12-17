Geçtiğimiz sene annesinin vefatı ile sarsılan Erçel, kızının yeni yaşını kutladı.

1 yaşına basan kızı Aylin Mavi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Gamze Erçel, gönderisine şu notu düştü:

Hastaneden eve geldiğimiz o gün, daha bir günlük. Bu geçen bir yılı ne sorun, ne ben söyleyeyim. Hem çok zor, hem çok güzel, hem çok duygusaldı. Tek başına kocaman bir sorumluluk... İyi ki doğdun Mavi, seni çok seviyorum. Mavi 1 yaşında.