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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile birlikte hayvanat bahçesinde olduğu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Ancak, Erçel'in bir takipçisi "Psikolojik bir çocuk istismarı, aktif bir şekilde dinlenmeyen bir çocuk, dinlemeyi ve sevgiyi göstermekten uzak bir an, kendi merkezinde kaybolmuş bir anne" yorumunu yaptı.

"BİR ANNEYE PSİKOLOJİK İSTİSMAR YAPMANIZ HİÇ DOĞRU DEĞİL"

Yoruma sinirlenen Gamze Erçel ise "Ben o an Caner'in beni çektiğinin farkında değilim. Sizin gördüğünüz sadece 10 saniye. Ondan önce domuzcuklara gitmeyi ben önerdim. Yanımızda Bedirhan ve babası da var. Ben onlarla konuştuğunu sanırken benim ineği beslediğimi görünce bana dönüp 'Artık onu besleme' diyor. Sadece videonun bu kısmını görüp böyle bir yorum yapmanız, sizin bir anneye psikolojik bir istismar yapmanız hiç doğru değil" sözleriyle karşılık verdi.

"BİZ NELER YAŞADIK BİR BİLSELER"

Bu paylaşımın ardından Gamze Erçel, bir süredir sağlık sorunları yaşayan kızıyla hastanede çekilen bir videosunu "Ah anneciğim ah… Biz neler yaşadık bir bilseler" notuyla paylaştı.

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