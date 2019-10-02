"AY NEFES ALAMIYORUM!"

Karnı burnunda pozları yayınlayan Gamze Erçel, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Erçel'in "6 aya kadar iyiymişde 7 den sonra zormuş be... 'Ay nefes alamıyorum' en çok kullandığım cümle herhalde" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.