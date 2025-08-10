Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Objektife Takılanlar Gamze Erçel, ailesiyle Bodrum tatilinde - Magazin haberleri

        Gamze Erçel, ailesiyle Bodrum tatilinde

        Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Erçel, gün boyu kızıyla oyun oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 21:30 Güncelleme: 10.08.2025 - 21:33
        Habertürk'ten Eren Gürel’in haberine göre; Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile tatile çıktı.

        Ünlü çift, sezonu Bodrum'un turizm merkezlerinden biri olan Yalıkavak’ta açtı.

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran Gamze Erçel, gün boyu kızı Mavi ile vakit geçirerek anne-kız anlarının keyfini yaşadı.

        Öte yandan hande Erçel, plaj tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.

        #Gamze Erçel
        #Caner Yıldırım

