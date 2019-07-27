Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor: Yeni adres Netflix, Amazon ya da Disney

27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Savaşları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, bundan sonraki projeleri için Amerikan televizyon devi HBO'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Variety dergisinin ve Hollywood Reporter'ın haberlerine göre, Benioff ve Weiss'ın anlaşmaya yakın olduğu kurumlar, Amazon, Netflix ve Disney. Bu üç yayın devi arasında ikiliyi kapmak için kıyasıya bir rekabet var.
Hollywood Reporter, iki hafta öncesine kadar ikilinin Amazon ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, ancak Netflix'in çok cazip bir teklifle rekabetin içinde yerini aldığını belirtti.
Disney'in ise ikiliye Fox televizyonlarında yayımlanacak bir film ve dizi projeleri ile yaklaştığı belirtiliyor.
Benioff ve Weiss, halihazırda yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesi için Disney ile çalışmakta.
Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar ikilinin 200 milyon dolarlık bir anlaşma arayışı içinde oldunu aktardı. Benioff ve Weiss, böylece 150 milyon dolara Amazon ile anlaşan Westworld dizisinin yaratıcıları Lisa Joy ve Jonah Nolan'ın yaptığı anlaşmayı geçmeyi planlıyor.
İkilinin anlaşacakları yeni şirketten alacakları parayla kendi yapım şirketlerini kurmak istediği belirtiliyor.
Benioff ve Weiss'ın yaratıcısı olduğu Game of Thrones, son sezonu ve özellikle dizi finaliyle hayal kırıklığı yaratsa da Emmy ödül törenlerinde 32 dalda aday olarak rekor kırdı.
Dizinin son bölümünü yaklaşık 20 milyon kişi izledi.
Benioff ve Weiss'ın senaryosunu yazdığı yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi ise 16 Aralık 2022'de vizyonda olacak.
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