Tüm dünyanın merakla takip ettiği fenomen dizi Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke, dizinin ilk iki sezonunda iki kez beyin rahatsızlığı geçirdiğini ve ameliyat olduğunu söyledi.

Dizide Daenerys Targaryen rolünü oynayan İngiliz aktrist, 2011 yılında beyninde hayati tehlike yaratan bir damar genişlemesi tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyattan sonra konuşma yetisini kaybettiğini belirten Clarke, "En kötü dönemlerimdi, fişi çekmek istedim. Hastane çalışanlarından ölmeme izin vermelerini istedim" ifadelerini kullandı.

Yeterince iyileştikten sonra dizinin ikinci sezon çekimlerine başladığını söyleyen İngiliz aktrist, "Çoğunlukla kafası karışık ve halsiz bir durumdaydım. Bu yüzden öleceğimi düşündüm" şeklinde konuştu.

2013'te bu kez beyninin diğer tarafında bir damar genişlemesi tespit edilen Clarke bir kez daha ameliyata girdiğini ancak kafatasının da açıldığı bu ameliyatın daha zor geçtiğini söyledi.

O dönem bir muhabirin sorusu üzerine iddiaları reddettiğini söyleyen Emily Clarke yaşadıklarını, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" sözleriyle paylaştı.

32 yaşındaki Emily Clarken, Game of Thrones'ta 'Ejdarhaların Anası' olarak da bilinen Daenerys Targaryen karakterine hayat veriyor.