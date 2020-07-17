Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir hafta uzatıldı

Gambiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgını önlemek için daha önce ilan edilen OHAL'in bir hafta uzatıldığını belirtildi.

Uzmanların Kovid-19 ilgili araştırmaları devam ederken halkın salgına karşı kendilerini korumasını gerektiğini ifade edildi.

Gambiya'da şu ana kadar 74 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

-bashal