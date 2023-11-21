Galler - Türkiye | CANLI YAYIN
Galler - Türkiye maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında liderlik için sahaya çıkıyor. Vincenzo Montella yönetiminde ayağa kalkan ve Almanya biletini cebine koyan A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez grup aşamasını lider bitirmek istiyor
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar tarihinde ilk kez grup aşamasını ilk sırada bitirip, bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak istiyor.
SAAT: 22.45
HAKEM: Matej Jug
STAT: Cardiff City
YAYIN: TRT 1
7' Williams
GALLER: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson
TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve grup liderliği hedefiyle Galler karşısında olacak Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamadı.
Son maçlar öncesinde ikinci sıradaki Hırvatistan'ın 3 puan önünde bulunan Türkiye'ye, grup liderliği için 1 puan bile yeterli olacak.
SON YEDİ BÜYÜK TURNUVA
Milli takım, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.
Katılma hakkı elde etmesine rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye, 1954 ve 2002 Dünya Kupalarında mücadele etti.
AVRUPA ŞAMPİYONASI KARNEMİZ
EURO 1996
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1996 yılında katıldı. Milli takım, eleme grubunda İsviçre, İsveç, Macaristan ve İzlanda ile mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip 17 puanlı lider İsviçre'nin ardından 15 puanla ikinci olarak, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya katılma hakkını kazandı.
EURO 2000
Milli Takım, 2000 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda ise Almanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile yer aldı. Oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan Türkiye, 19 puanlı Almanya'nın gerisinde ikinci sırada grup aşamasını tamamladı.
Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı play-off maçlarında deplasmanda 1-1, sahasında da golsüz berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla adını Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'e adını yazdırdı.
EURO 2008
Ay-yıldızlı ekip 2008 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta ile karşı karşıya geldi.
Grubu 12 maçta topladığı 24 puanla ikinci sırada bitirdi ve 31 puanla lider olan Yunanistan'ın ardından adını yarı finale kadar yükseleceği EURO 2008'e yazdırdı.
EURO 2016
Türkiye, EURO 2016'ya katılmak için ise eleme grubu aşamasında Çekya, İzlanda, Hollanda, Kazakistan ve Letonya ile karşılaştı.
Milli takım, 10 maç sonunda Çekya ve İzlanda'nın ardında 18 puan ile 3. sırada yer aldı. Türkiye, tüm grupların en iyi 3.'sü olarak Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvaya katılma hakkını elde etti.
EURO 2020
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma iddiasını son maça kadar sürdürdü ancak Fransa grup lideri olarak adını EURO 2020'ye yazdırdı.
Eleme grubunda ay-yıldızlı ekip Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele etti. Türkiye, 25 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak EURO 2020'nin yolunu tuttu.