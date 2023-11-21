A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar tarihinde ilk kez grup aşamasını ilk sırada bitirip, bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak istiyor.

SAAT: 22.45

HAKEM: Matej Jug

STAT: Cardiff City

YAYIN: TRT 1

7' Williams

GALLER: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Son maçlar öncesinde ikinci sıradaki Hırvatistan'ın 3 puan önünde bulunan Türkiye'ye, grup liderliği için 1 puan bile yeterli olacak.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve grup liderliği hedefiyle Galler karşısında olacak Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamadı.

Katılma hakkı elde etmesine rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye, 1954 ve 2002 Dünya Kupalarında mücadele etti.

Milli takım, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1996 yılında katıldı. Milli takım, eleme grubunda İsviçre, İsveç, Macaristan ve İzlanda ile mücadele etti.

Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı play-off maçlarında deplasmanda 1-1, sahasında da golsüz berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla adını Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'e adını yazdırdı.

Milli Takım, 2000 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda ise Almanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile yer aldı. Oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan Türkiye, 19 puanlı Almanya'nın gerisinde ikinci sırada grup aşamasını tamamladı.

Türkiye, EURO 2016'ya katılmak için ise eleme grubu aşamasında Çekya, İzlanda, Hollanda, Kazakistan ve Letonya ile karşılaştı.

Grubu 12 maçta topladığı 24 puanla ikinci sırada bitirdi ve 31 puanla lider olan Yunanistan'ın ardından adını yarı finale kadar yükseleceği EURO 2008'e yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip 2008 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, 10 maç sonunda Çekya ve İzlanda'nın ardında 18 puan ile 3. sırada yer aldı. Türkiye, tüm grupların en iyi 3.'sü olarak Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvaya katılma hakkını elde etti.

EURO 2020

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma iddiasını son maça kadar sürdürdü ancak Fransa grup lideri olarak adını EURO 2020'ye yazdırdı.

Eleme grubunda ay-yıldızlı ekip Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele etti. Türkiye, 25 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak EURO 2020'nin yolunu tuttu.