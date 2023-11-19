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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler-Türkiye maçına Sloven hakem - Futbol Haberleri

        Galler-Türkiye maçına Sloven hakem

        A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile deplasmanda oynayacağı UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçının hakemi belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:54
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        Galler-Türkiye maçına Sloven hakem
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        Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

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