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        Haberler Spor Futbol Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur? - Futbol Haberleri

        Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur?

        Milli ara için beklenen zaman geldi çattı. Euro 2024'e gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki son maçında Galler'le kozlarını paylaşacak ve grup 1.'liğini garantilemek için mücadele edecek. İşte, aday kadrosu açıklanan milli takımımızın zorlu mücadelensinin günü, saati ve nasıl grup birincisi olabileceğine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:45
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. hafta mücadelesi olan Galler Türkiye karşılaşması için artık geri sayıma geçildi. Letonya karşısında turnuva biletini kapan millilerimizin tek hedefi turnuvaya lider gidebilmek. İşte, söz konusu maçın günü, başlama saati ve millilermizin nasıl grup lideri olabileceğine dair bilgiler...

        • 2

          GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.

        • 3

          MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

          Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.

        • 4

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

          2-) Galler / 10 Puan (6 maç)

          3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

          4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

          5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

          Kaleci          :Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

          Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

          Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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