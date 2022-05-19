1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı
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51 yaşındaki Geraint John, Galler'de 1126 kilometrelik sahil şeridinde geçtiği tüm plajları temizliyor.
John, sahil şeridinin bütün dünyanın gıpta ettiği bir yer olmasını istediğini söylüyor.
Geçen yıl Birleşik Krallık sahillerinde beş aylık bir bisiklet turu yapan John, yol boyunca plajlarda gördüğü çöplerin kendisini çok rahatsız ettiğini anlatıyor. "Bütün o gezdiğim harikulade yerlerden zihnime, Britanya'nın sahillerindeki çöpler takıldı kaldı" diyor.
"Önce yaşadığım yerin yakınındaki plajla başladım. Ama yeterli gelmediğini hissettim" diyen Geraint John sonunda 13 Mayıs'ta Swansea'nin Mumbles bölgesinden büyük çöp toplama yürüyüşüne başladı.
Swansea'nin doğusundaki sahillerdeki çöplerin bir kişinin baş edebileceğinden çok fazla olduğunu düşündüğü için batıdaki Pembrokeshire ve Cardigan Koyu tarafına doğru yürümeye başladı.
"Bazı plajlar kalabalıktı. Rhossili ve Llangennith plajlarından beş gün içinde yaklaşık 26 büyük siyah torba çöp topladım" diyor.
John şu anda Llangrannog, Cwmtydu ve New Quay plajları arasında yürüyor. Fakat bu çok kullanılan plajların dışında erişilmesi daha zor, küçük koylarda çöp toplamanın daha zorlu olduğunu anlatıyor. "Galler sahilinin büyük bir kısmında deniz kıyısına erişmek mümkün değil fakat çöpler buralara da vuruyor. Günün yarısını bu plajdaki çöpleri toplamaya harcayabilirsiniz ama erişilemeyen bir köyde 10 ton çöp birikmiş olabilir" diyor.
Yürüyüşün bir amacı da bir tekne almasına yetecek kadar bağış toplamak. John, bu yolla "yürüyerek ulaşamayacağı bütün kıyılara erişip çöp toplayabilmeyi" umuyor.
Plastik atıkların Galler'de doğal yaşam üzerindeki etkisi Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan Sarah Perry'ye göre çok açıkça ortada.
Geraint John'un "devasa" bir iş üstlendiğini söyleyen Perry şöyle sürdürüyor:
"Kuşlar ya da fok balıkları gibi türler oltalara ya da her türlü atığa dolanıyor ve etkileniyor. Diğer etkiler bu kadar açık değil çünkü göremiyorsunuz. Bugünlerde çokça mikroplastik atıklardan söz ediyoruz. Bunlar çok çok küçük plastik zerrecikleri ve deniz ortamında bulunabiliyorlar. Balıklar, kuşların bedenine giren bu mikroplastikler her türlü sakatlık ve hastalığa yol açabiliyor."
Perry, mikroplastikler yüzünden karınlarını tok sanan ama aslında mideleri çöple dolu olan kuşların açlıktan ölebildiğini anlatıyor:
"Geraint'in ulaşmaya çalıştığı bazı bölgelere ulaşmak gerçekten çok zor. Fakat gösterdiği kararlılık kesinlikle muhteşem. Büyük bir çaba. Onu örnek almalıyız" diyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Galler'de plaj kirliliğine savaş açtı, 1126 kilometre uzunluğundaki sahilde çöpleri toplamaya başladı/galler-de-plaj-kirliligine-savas-acti-1126-kilometre-uzunlugundaki-sahilde-copleri-toplamaya-basladi-3443860
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