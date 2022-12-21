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Galler'de bir anne, obez olmasını engellemediği kızının ölümüne neden olduğunu itiraf etti

Galler’de bir anne, kızının obez olmasını engellemeyerek kasıtsız bir şekilde ölümüne yol açtığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

Giriş: 21.12.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL

Galler’de bir anne, kızının obez olmasını engellemeyerek kasıtsız bir şekilde ölümüne yol açtığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

39 yaşındaki Sarah Jane Llyoyd-Jones isimli kadın, 12 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

Kızı Kaylea Louise Titford, 16 yaşındayken Ekim 2020’de Galler'in Powys kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Daha önceki bir duruşmada, ailenin kızlarının sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını temin etmeyerek Kaylea’nin morbid-obeziteye yakalanmasına sebep oldukları iddia edilmişti.

Morbid-obezite obezitenin en şiddetli halini tanımlamak için kullanılıyor.

44 yaşındaki baba Alan Titford ise Ocak ayında hakim karşısına çıkacak. Baba, kızınının ölümüne neden olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

Yerel basındaki haberlerde baba, kızının yeterince egzersiz yapmasını ve hijyenik bir ortamda olmasını sağlamamakla da suçlanıyor.

Anne Llyoyd-Jones’un cezası daha sonra görülecek duruşmada belli olacak.

anne ve babaBBC

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