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Galler'de bir anne, obez olmasını engellemediği kızının ölümüne neden olduğunu itiraf etti/galler-de-bir-anne-obez-olmasini-engellemedigi-kizinin-olumune-neden-oldugunu-itiraf-etti-3549135
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