Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi

Galler bölgesel hükümeti Başbakanı Mark Drakeford, halkın Kovid-19 kısıtlamalarından bıktığını ancak hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için kuralların uygulanması gerektiğini söyledi.
Gerekli etkinin görülebilmesi için alınacak kararların "keskin" olması gerektiğini kaydeden Drakeford, "Galler'deki herkesin evlerinde kalması gerekecek." dedi.
Şimdi önlem alınmaması halinde salgının hızlanmaya devam edeceğini vurgulayan Drakeford, 2 hafta sürecek karantinanın cuma başlayacağını ve 9 Kasım'a kadar süreceğini duyurdu.
Önlem kapsamında sağlık çalışanları gibi hayati işler yapanlar hariç herkes evden çalışmak zorunda kalacak. Market ve eczaneler haricinde tüm perakende mağazaları, eğlence, konaklama ve turizm işletmeleriyle ibadethaneler kapatılacak.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, yerel yönetimler kendi önlemlerini alabiliyor. Ülkede dün 16 bin 981 vaka kaydedilmiş, can kaybı sayısı da 67 artarak 43 bin 646'a yükselmişti.
- Yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri
Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.
İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapanmasını içeriyor.
İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.
Aralarında Londra'nın da olduğu 9 kent ikinci aşamaya geçerken, üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanıyor.
Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler halen sürüyor. Ancak Manchester'daki yerel yetkililer, merkezi hükümetin tavsiyesine direnirken, Başbakan Boris Johnson geri adım atılmaması durumunda yetkililerini kullanarak karar alabileceğini söylüyor.
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