Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası finalleri için play-off karşılaşmalarında Avrupa etabı tamamlandı. Mart ayında play-off finalinden katılım hakkı elde eden Portekiz ile Polonya’nın ardından son takım belli oldu. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle ertelenen yarı final mücadelesi 1 Haziran’da İskoçya’da oynanmış ve Ukrayna ekibi sahadan 3-1’lik skorla ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Mart ayında oynanan diğer yarı final maçında Avusturya’yı eleyen Galler, finalde Cardiff City Stadyumu’nda Ukrayna’yı konuk etti. Yarmolenko’nun 34. dakikasında kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Galler, ikinci yarıda da iyi mücadele ortaya koyarak Dünya Kupası finallerine gitmeyi başardı.
64 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı
1958 yılında İsveç’te düzenlenen ve turnuvayı o yılın şampiyonu Brezilya’ya çeyrek finalde elenerek tamamlayan Ejderhalar, sonraki finaller için Avrupa elemelerini geçemedi. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 15 puanla Belçika’nın ardından ikinci bitiren Galler, play-off oynama hakkı elde etti. Play-off yolunda da rakiplerini geçen kuzey Avrupa ülkesi 64 yıl sonra Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı. Galler’in yıldız futbolcusu Gareth Bale, attığı 5 golle ülkesinin bu başarısında önemli rol oynadı.
İngiltere ile aynı grupta olacaklar
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılım hakkı elde eden Galler, finallerde B Grubu’nda; İngiltere, İran ve ABD ile mücadele edecek.
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