'Galip Payidar'dan 'Aziz'e büyük tehdit!

Aziz'in heyecan dolu 13. bölümünde; Galip, Aziz ve Adem'in kendisine oyun oynadığını ve aslında Adem'in Aziz'e yardım ettiğini öğrendi. En başından beri babasına yalan söylediğini itiraf eden Adem, büyük ihale öncesinde Zülfikar Atölye'nin hisselerini Aziz'e geri verdiğini açıkladı.
Aynı zamanda Galip, Aziz'in Antakya'ya getirdiği erzakları da atölyesinde sakladıklarını öğrendi. Tüm planları bozulan Galip Payidar, Aziz'i Pierre'in oğlu Andre'yi öldürdüğünü söylemekle açık şekilde tehdit ederek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Aziz, atölyesini Galip ve Pierre'e verecek miydi?
İşte o anlar;
İzlemek için tıklayınız
SOSYAL MEDYA #KAYBEDEMEM DEDİ
'Aziz'in 13. bölümü ABC1 20+'da 6.53 izlenme oranı (rating) 14.46 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.75 izlenme oranı (rating) 12.99 izlenme payı (share), AB'de 5.48 izlenme oranı (rating), 13.04 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da gündem oldu. #Kaybedemem ve #Aziz etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde yer aldı.
AZİZ ZORLU GÖREVDEN SAĞ SALİM EVİNE DÖNMEYİ BAŞARDI
Aziz, vurulan Mustafa'yı kurtarabilmek için askerlerin kendisini takip etmesini sağladı ve Mustafa ile Dayı'nın kaçmasına yardım etti. Fransız askerlerinden kaçan Aziz, ormanın içinde köşeye sıkıştı. Silahları bulamayan Pierre, büyük bir öfkeyle Galip Payidar'dan hesap sordu. Kenan ise Pierre'in karşısına çıkarak sınırda Mustafa'yı vurduğunu söyledi.
Aziz, evine sağ salim dönerken endişeyle bekleyen Efnan, Aziz'i büyük bir sevgiyle karşıladı. Aziz'in geldiği sırada çiftlikte olan Kenan, Pierre'in baskına geldiğini söyleyerek Dayı ve Aziz'i şaşırttı. Kenan'a güvenmeyen Aziz yardımını da samimi bulmazken Kenan'ın Pierre'e Maksude ve Mustafa'nın sınırdan kaçmaya çalıştığını söylemesi kafaları karıştırdı.
Aziz Payidar yaşıyor;
İzlemek için tıklayınız
MUSTAFA ŞEHİT OLDU
Aziz'in evine sağ salim döndüğünü gören Mustafa, kendisine düşen görevi bitirmenin şerefiyle son nefesini verdi. Mustafa'nın ölümü herkesi yasa boğarken Maksude'nin feryadı yüreklere dokundu. Aziz, şerefli bir dostunu kaybetmenin üzüntüsüyle derinden sarsıldı. Mustafa karakterine hayat veren başarılı oyuncu Baran Akbulut diziye veda etti.
Mustafa'nın vedası;
#link#https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-mustafanin-vedasi/102740##normallink#
EDİP PAYİDAR'IN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI
Delege Pierre, Galip Payidar'ı açık şekilde tehdit ederken ikili arasındaki gerilim giderek yükseldi. Pierre'in tehditleri karşısında Galip geçmişi hatırladı ve izleyicinin haftalardır merak ettiği Edip Payidar'ın ölümüne dair sır perdesi aralandı. Edip Payidar'ın ölümünün arkasında Pierre'in olduğunu öğrenilirken Galip'i de aynı şekilde tehdit ettiği görüldü.
Edip Payidar'ın ölümünün arkasından Pierre çıktı;
İzlemek için tıklayınız
AZİZ VE EFNAN'IN İLK ÖPÜCÜĞÜ
Pierre'e inanarak yaptığı hata yüzünden Aziz'in kalbini kıran Efnan, derin bir üzüntü yaşarken neden Pierre'in teklifini kabul ettiğini açıkladı. Efnan'a hak veren ve kendisine haksızlık yaptığını söyleyen Aziz, Efnan'ı affetti. Efnan'ın yaptığı şeylerin değerini söyleyen Aziz, onu ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gösterdi. Aziz, Efnan'ı ilk kez öperken ikilinin şömine başındaki romantik dakikaları izleyicilerin beğenisini kazandı.
Aziz ve Efnan'ın ilk öpücüğü;
İzlemek için tıklayınız
Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.
Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!