'Galip Öztürk gözaltına alındı' iddiası

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Metro Şirketler Grubu'nun sahibi işadamı Galip Öztürk'ün Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alındığı iddia edildi.
İHA'nın haberine göre; Öztürk’ün sahibi olduğu ve Batum’da bulunan “Metro City” şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından operasyon düzenlediği aktarılan haberlerde, Öztürk’ün neden gözaltına alındığı ise belirtilmedi.
RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Gürcistan’dan 2015 yılında vatandaşlık alan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımda bulunan Öztürk’ün gözaltına alınması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Gürcistan basınında şirketleri ağırlıklı olarak turizm, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekte olduğu belirtilen Öztürk’ün, Gürcistan’daki en büyük varlıklarından birinin Batum'da bulunan "Euphoria" otel olduğu kaydedilirken, Öztürk’ün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yanı sıra eski Başbakanlar Giorgi Gakharia, Giorgi Kvirikaşvili ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerinin fotoğrafları yayınladı.
Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmişti 28 Eylül 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun Samsun’da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011’de Çorum’da yakalanmıştı.
Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012’de sanıklar Y.Y., A.O., Y.Ö., S.Ş. ve C.K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş’a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.
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