Olay saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Pembe Çarşı olarak bilinen mevkide 7. Çiçek Sokak’ta meydana geldi. Bursa’da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren Mert İlhan (27) 16 GV 286 plakalı aracının içinde göğsüne tabancayla ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İHA'nın haberine göre, intihar eden gencin, haberi alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, İlhan’ın yer altı dünyasının önemli isimleri Erol Evcil ile Susurluk sanığı Yaşar Öz’ün önemli adamlarından ve Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olan eski polis şefi Yusuf İlhan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan’ın oğlunun intihar haberiyle olay yerine geldiği, oğlunu gördükten sonra ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Genç adamın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.