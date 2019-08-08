08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un dün gece tanıttığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10’nun ardından, 2 yıl önce yayınladığı bir videoyu sessiz sedasız kaldırdığı ortaya çıktı.
Samsung, resmi YouTube hesabından Kasım 2017’de yayınladığı bir video ile Apple’ın o tarihlerde satışa sunduğu iPhone X modeline gönderme yapmıştı. Galaxy Note ve Galaxy S serisi modellerle iPhone modellerini kullananların yapabildikleri ve yapamadıklarına dikkat çekilen videoda özellikle yeni iPhone’da kulaklık girişi bulunmamasının tüketicilerde yarattığı hayal kırıklığın altını çiziliyordu.
Videoda müzik dinleyen bir kullanıcının kulaklığını iPhone'a takıp aynı anda şarj etmek için iki uçlu bir 'dongle' kullannmak zorunda kalmasında duyduğu memnuniyetsizliğinin altı çiziliyordu.
Ancak dün tanıtılan Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ ile akıllı telefon pazarında Apple’ın ardından Huawei gibi önde gelen markaların birer birer geçtiği modaya samsung da uydu. Güney Koreli şirket, Galaxy Note 10 modelleri ile birlikte ilk kez bir akıllı telefonunda kulaklık girişine yer vermekten vazgeçti.
İŞTE O VİDEO
3.5 mm’lik ses konektörü olmadan piyasa sürülen Galaxy Note 10’da kulaklık bağlantısı, cihazın şarj edilmesi için de kullanılan USB-C girişi üzerinden yapılabiliyor veya kablosuz kulaklıklar ile kullanılabiliyor.
Apple’ı 2 yıl önce yayınladığı video ile eleştiren Samsung, kulaklık girişini kaldırarak batarya kapasitesinde yaklaşık 100 mAh’lik bir artış sağladıklarını duyurdu.
Akıllı telefon pazarındaki bu kulaklık girişi değişimine, Galaxy Note 10 serisi ile ayak uyduran Samsung, 2 yıl önce “Samsung Galaxy: Growing Up” başlığıyla yayınladığı videoyu YouTube’tan kaldırdı. Şirketin Malezya biriminin YouTube hesabında ise bu videonun halen (şimdilik) yayınlanmaya devam ettiği gözlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!