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Haberler Basketbol STBL

Galatasaray Nef - Türk Telekom: 106-100 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ağırladığı Türk Telekom'u normal süresi 87-87 biten maçta uzatmada 106-100 mağlup etti.

Giriş: 24.12.2022 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Nef - Türk Telekom: 106-100 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 eşitlikle sona eren maçta Türk Telekom'u uzatmada 106-100 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Caloiaro 18, Mahir Ağva, McGee 12, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Hummer 6, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Bouteille 18, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 23, Sestina 6

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-37

3. Periyot: 71-61

Normal Süre: 87-87

Beş faulle çıkanlar: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)

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