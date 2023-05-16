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Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı

Victor Nelsson'un kafasına 15 dikiş atıldı! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'la karşılaşan sarı-kırmızılılarda Emeka Eze ile çarpışan Danimarkalı savunmacının kafasına 15 dikiş atıldı

Giriş: 16.05.2023 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı
AA

İstanbulspor maçında Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.

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