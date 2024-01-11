Galatasaraylı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı
Galatasaray taraftarı, Sivasspor ile Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününün büyük bölümü doldu
Giriş: 11.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:17
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününün büyük kısmını doldurdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.