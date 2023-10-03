Galatasaraylı taraftarlar Manchester United maçı için bir araya geldi
Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Manchester United maçı öncesi bir araya geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, İngilizlerin güçlü takımlarından Manchester United’a konuk olacak.
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Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan maç için Manchester şehrine akın eden Türk futbol severler, The Old Wellington caddesi üzerinde buluştu.
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İngiltere’nin farklı şehirlerinden gelerek Galatasaray’a destek olan Türk futbolseverler marşlar eşliğinde maçın oynanacağı 74 bin 310 seyirci kapasiteli Old Trafford stadyumuna doğru hareket etti.
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