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Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Gaziantep FK'ya destek mesajı

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen Gaziantep FK’ya destekte bulundu. Oliveira, "Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" dedi.

Giriş: 14.02.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Gaziantep FK'ya destek mesajı
İHA

Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Gaziantep’te de ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Normal şartlar altında bugün Süper Lig'de Gaziantep FK ile müsabakalarının olduğunu hatırlatan Oliveira, "Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

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